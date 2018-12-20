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Депутат ЗакСа потребовал реформы портала "Наш Санкт-Петербург"
Сегодня, 17:48
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TretyakovaS

Депутат ЗакСа потребовал реформы портала "Наш Санкт-Петербург"

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По мнению Дениса Четырбока, данный ресурс превратился в "машину для сведения счетов" с должностными лицами.

Депутат ЗакСа Денис Четырбок подписал петицию с просьбой реформировать интернет-портал "Наш Санкт-Петербург". Об этом пишут "Невские новости".

По мнению парламентария, данный ресурс перестал учитывать мнение жителей Петербурга. Чиновник считает, что портал занимается тем, что штампует недостоверные сведения и обвинения в делах, не имевшим места в реальности.

Также депутат выступает за обязательную идентификацию пользователей портала. Денис Четырбок предлагает "выводить из тени" анонимщиков, которые множат количество сомнительных жалоб, которые заведомо не направлены на улучшение качества жизни в Петербурге.

Вместе с тем, депутат подчеркивает, что данный портал нужен городу. Он будет способствовать оперативной связи с властями, поможет решать городские проблемы. 

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Теги: новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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