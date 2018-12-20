На Канонерской улице сосулька разбила автомобиль

По данному факту проводится проверка.

В Петербурге правоохранители проводят проверку по факту поврежденного автомобиля в Адмиралтейском районе. Об этом информирует ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве сообщили, что 12 января в полицию поступило сообщение о том, что с крыши дома №3 по Канонерской улице падает лед и снег. В итоге одна из сосулек разбила припаркованный легковой автомобиль.

На месте работали службы. По данному факту проводится проверка.

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