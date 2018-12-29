Депутат ЗакСа просит сохранить граффити из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Рисунок с изображением главных героев появился на трансформаторной подстанции "Ленэрго" в ноябре 2018 года.

Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок просит вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко сохранить граффити, которое изображает героев популярной комедии Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Граффити появилось на трансформаторной подстанции "Ленэрго" в ноябре прошлого года. Некоторые горожане требует его закрасить.

По мнению Четырбока, изображение не носит экстремистского характера, не содержит каких-либо варварских надписей и не угрожает безопасности жителей города. Поэтому он не видит смысла его закрашивать. Тем более граффити уже прославилось на весь мир.

Напомним, не так давно аноним оставил на портале "Наш Санкт-Петербург" жалобу, в которой потребовал закрасить граффити с кадром из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". В декабре 2018 года администрация Центрального района опубликовала ответ на это обращение, где отмечается, что работы по устранению стрит-арт объекта проводятся только при плюсовой температуре воздуха. В связи с этим граффити на Литейном пообещали закрасить в период с апреля по май 2019 года.

Ранее мы писали, что жители Петербурга пытаются восстановить новогоднее граффити Паши Каса.

Фото: пресс-служба депутата Дениса Четырбока