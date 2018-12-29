Жители Петербурга пытаются восстановить новогоднее граффити Паши Каса

Коммунальщики закрасили рисунок на углу Невского и Суворовского проспектов.

Жители Петербурга при помощи монеток пытаются восстановить новогоднее граффити известного стрит-арт художника Паши Каса. В сети появилось видео активистов.

Рисунок появился на двери здания, расположенного на углу Невского и Суворовского проспектов, 5 января. Граффити радовало горожан всего два дня, после коммунальщики поспешили закрасить его серой краской, чем вызвали негодование петербуржцев. Вооружившись монетками, они стали отскабливать краску от рисунка. Активисты привлекают к восстановлению новогоднего граффити художника всех любителей искусства.

Ранее мы писали, что депутаты Петербурга хотят легализовать стрит-арт.

Фото: Instagram / pashacas

Видео: ВКонтакте / mytndvor