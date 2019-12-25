Депутат ЗакСа Денис Четырбок раскритиковал работу коммунальщиков

Он заметил разрисованное ограждение в центре города.

Депутат Законодательного Собрания Денис Четырбок обратил внимание на разрисованную ограждение у Конюшенной площади. Он отметил, что хорошие работы закрашивают, в то время с некоторыми другими надписями и рисунками почему-то вовремя не борются.

Будь тут изображение Бродского, Черчесова или Шевчука — закрасили бы мгновенно, прям сегодня же. А так — "высокое художество", причём в самом центре Санкт-Петербурга. написал Четырбок.

Напомним, что депутат Законодательного Собрания выступает автором инициативы о легализации граффити в городе. Законопроект прошел первое чтение в 2019-м году, после этого развития событий не было.

Фото: Денис Четырбок / Telegram