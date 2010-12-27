Петербуржец потребовал закрасить граффити с солистом ДДТ

Очередное граффити закрасят в Северной столице по жалобе горожанина.

В администрацию Центрального района обратился местный житель, которому не понравилось граффити с изображением солиста ДДТ Юрия Шевчука, сообщает пресс-служба "Ленэнерго".

Администрация направила соответствующее указание в компанию, указав на то, что в случае не устранения проблемы, будет возбужденно дело об административном нарушении.

В "Ленэнерго" указали на то, что содержание фасада в несоответствующем виде является нарушением статьи 20 Закона СПб "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

В компании также заявили, что изображение не содержит в себе экстремистского характера и не несет вред здоровью. Граффити с портретом лидера группы ДДТП размещены на Литейном проспекте, 37-39.

Стоит отметить, что перетрубжец пожаловался на другое изображение, расположенное с другой стороны трансформаторной будки.

Фото: Instagram / ncalive ; портал "Наш Петербург".