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Петербуржец потребовал закрасить граффити с солистом ДДТ
Сегодня, 13:04
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nadiputintseva
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Петербуржец потребовал закрасить граффити с солистом ДДТ

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Очередное граффити закрасят в Северной столице по жалобе горожанина.

В администрацию Центрального района обратился местный житель, которому не понравилось граффити с изображением солиста ДДТ Юрия Шевчука, сообщает пресс-служба "Ленэнерго".

Администрация направила соответствующее указание в компанию, указав на то, что в случае не устранения проблемы, будет возбужденно дело об административном нарушении.

В "Ленэнерго" указали на то, что содержание фасада в несоответствующем виде является нарушением статьи 20 Закона СПб "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

В компании также заявили, что изображение не содержит в себе экстремистского характера и не несет вред здоровью. Граффити с портретом лидера группы ДДТП размещены на  Литейном проспекте, 37-39. 

Стоит отметить, что перетрубжец пожаловался на другое изображение, расположенное с другой стороны трансформаторной будки.

Петербуржец потребовал закрасить граффити с солистом ДДТ

Фото: Instagram / ncalive ; портал "Наш Петербург". 

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Теги: граффити в спб , граффити юрия шевчука , ддт , закрасили граффити , новости спб
Категории: Происшествия Новости СПб

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    Сегодня 13:17

    какому идиоту не угодило такое граффити? Сначала Нагиев, потом Дуров, теперь Шевчук...неужели скучная одноцветная стена выглядит интереснее?

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