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В Центральном районе коммунальщики закрасили более 50 рисунков на исторических зданиях
Сегодня, 14:06
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В Центральном районе коммунальщики закрасили более 50 рисунков на исторических зданиях

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Управляющие службы привели в порядок дома на Тележной, Херсонской и Восстания, а также на Лиговском проспекте.

В Центральном районе на прошлой неделе коммунальщики закрасили 50 рисунков, которые вандалы нанесли на фасады зданий незаконно. Об этом сообщили  пресс-службе районной администрации.

Управляющие службы привели в порядок дома на Тележной, Херсонской и Восстания, а также на Лиговском проспекте. В список вошли 50 адресов. 

Коммунальные службы ежедневно отмывают стены от надписей и рисунков, которые портят  внешний вид исторического центра Северной столицы.

Ранее на Piter.tv: в кофейне на набережной реки Фонтанки прорвало трубу.

Фото: Телеграм / Центр.  Новости

Теги: закрасили граффити, коммунальщики, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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