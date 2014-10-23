В Центральном районе коммунальщики закрасили более 50 рисунков на исторических зданиях

Управляющие службы привели в порядок дома на Тележной, Херсонской и Восстания, а также на Лиговском проспекте.

В Центральном районе на прошлой неделе коммунальщики закрасили 50 рисунков, которые вандалы нанесли на фасады зданий незаконно. Об этом сообщили пресс-службе районной администрации.

Управляющие службы привели в порядок дома на Тележной, Херсонской и Восстания, а также на Лиговском проспекте. В список вошли 50 адресов.

Коммунальные службы ежедневно отмывают стены от надписей и рисунков, которые портят внешний вид исторического центра Северной столицы.

Ранее на Piter.tv: в кофейне на набережной реки Фонтанки прорвало трубу.

Фото: Телеграм / Центр. Новости