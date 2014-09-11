В кофейне на набережной реки Фонтанки прорвало трубу: видео

На набережной реки Фонтанки прорвало трубу в подсобке кофейни. Об этом сообщил корреспондент Piter.tv, который стал свидетелем случившегося. Сотрудник редакции прислал видео с места аварии.
Пар валит, но все спокойны. На первом этаже произошло ЧП. Заведение заволокло паром.
Очевидец
Судя по кадрам, ситуация не напугала отдыхающих. Около кофейни стоят мужчины, они весело о чем-то разговаривают и будто не замечают проблему.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: жители Кировского района Петербурга лишились тепла из-за коммунальной аварии.
Видео: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все