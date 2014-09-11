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В кофейне на набережной реки Фонтанки прорвало трубу: видео

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По предварительным данным, никто не пострадал.

На набережной реки Фонтанки прорвало трубу в подсобке кофейни. Об этом сообщил корреспондент Piter.tv, который стал свидетелем случившегося. Сотрудник редакции прислал видео с места аварии. 

Пар валит, но все спокойны. На первом этаже произошло ЧП. Заведение заволокло паром.

Очевидец

Судя по кадрам, ситуация не напугала отдыхающих. Около кофейни стоят мужчины, они весело о чем-то разговаривают и будто не замечают проблему.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: жители Кировского района Петербурга лишились тепла из-за коммунальной аварии.

Видео: Piter.tv

 

Теги: кофейня, набережная реки фонтанки, прорвало трубу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

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