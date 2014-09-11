В кофейне на набережной реки Фонтанки прорвало трубу: видео

По предварительным данным, никто не пострадал.

На набережной реки Фонтанки прорвало трубу в подсобке кофейни. Об этом сообщил корреспондент Piter.tv, который стал свидетелем случившегося. Сотрудник редакции прислал видео с места аварии.

Пар валит, но все спокойны. На первом этаже произошло ЧП. Заведение заволокло паром. Очевидец

Судя по кадрам, ситуация не напугала отдыхающих. Около кофейни стоят мужчины, они весело о чем-то разговаривают и будто не замечают проблему.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: жители Кировского района Петербурга лишились тепла из-за коммунальной аварии.

Видео: Piter.tv