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Жители Кировского района Петербурга лишились тепла из-за коммунальной аварии
Сегодня, 17:08
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Жители Кировского района Петербурга лишились тепла из-за коммунальной аварии

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Утром на Краснопутиловской улице прорвало трубу.

В четверг, 27 сентября, в квартирах жителей Кировского района Северной столицы похолодели батареи. Как выяснилось, причиной стал утренний прорыв трубы у дома №15 по Краснопутилоской улице. Об этом сообщила  пресс-служба "Теплосети".

На замену ненадежного участка трубы выдвинулись специалисты. Они определили, что коммунальная авария достаточно масштабна, поэтому устранят её только к утру пятницы. 

На время устранения неполадок управляющие компании домов, лишённых тепла, должны перевести снабжение батарей на резервную схему.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть ускоряет газификацию и догазификацию.

Фото: Pxhere

Теги: кировский район, коммунальная авария, санкт-петербург, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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