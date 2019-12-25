Жители Кировского района Петербурга лишились тепла из-за коммунальной аварии

Утром на Краснопутиловской улице прорвало трубу.

В четверг, 27 сентября, в квартирах жителей Кировского района Северной столицы похолодели батареи. Как выяснилось, причиной стал утренний прорыв трубы у дома №15 по Краснопутилоской улице. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосети".

На замену ненадежного участка трубы выдвинулись специалисты. Они определили, что коммунальная авария достаточно масштабна, поэтому устранят её только к утру пятницы.

На время устранения неполадок управляющие компании домов, лишённых тепла, должны перевести снабжение батарей на резервную схему.

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