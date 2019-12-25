Ленобласть ускоряет газификацию и догазификацию

По итогам 2022 года планируется завершить строительство 18 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 179,7 км.

В Ленинградской области завершается реконструкция компрессорной станции "Северная", подающей газ потребителям. После завершения работ будут сняты ограничения на присоединение новых абонентов к сетям 13 газораспределительных станций: Выборг, Выборгская целлюлоза, Заря, Ильичево, Кирилловская, Коммунары, Коробицино, Приозерск, Сапёрное, Светогорск, Сосново, Ударник и Цвелодубово. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

По итогам 2022 года планируется завершить строительство 18 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 179,7 км, шесть уже готовы.

В Ленобласти работают 700 котельных, из которых треть в качестве основного топлива использует уголь, мазут, дизельное топливо или щепу (пеллеты). Большая часть этих котельных может быть переведена на природный газ при наличии экономической целесообразности прокладки газопроводов. Газификация 112 из них – уже в программе.

В начале ноября в Ленобласти появился новый 22-километровый газопровод.

Фото: правительство Ленобласти