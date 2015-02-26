В Ленобласти появился новый 22-километровый газопровод

Ввод газопровода создаст возможность для газификации более 250 домовладений.

В Ленобласти появился новый 22-километровый межпоселковый газопровод, который позволит газифицировать деревни Алакюля, Рапполово, Тиммолово, Капорское, Пигелево, Куттузи и поселок Ропша в Ломоносовском районе. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Ввод газопровода создаст возможность для газификации более 250 домовладений. Для подключения домов в деревнях Рапполово и Тиммолово уже построены распределительные газопроводы. В 2023 году планируется строительство распределительных сетей в деревнях Алакюля, Капорское, Куттузи, Пигелево и Кемпелево.

Жители этих населенных пунктов уже могут подавать заявки на догазификацию.

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Фото: пресс-служба региональной администрации