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Ленобласть перевыполнила нацпроектный план по восстановлению лесов
Сегодня, 15:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть перевыполнила нацпроектный план по восстановлению лесов

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Глава региона поставил задачу – досрочно достигнуть показателя 100% восполнения вырубленных лесов за счет компенсационного лесовосстановления.

По итогам сезона в Ленинградской области план по лесопосадкам выполнен на 104%, высажено 6,7 тысячи га лесов и зафиксировано всего 70 лесных пожаров, что в 6 раз меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

В этом году в период температурных максимумов удалось достойно выйти из сложной пожароопасной ситуации и не допустить крупных лесных пожаров.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Глава региона поставил задачу – досрочно достигнуть показателя 100% восполнения вырубленных лесов за счет компенсационного лесовосстановления и активизировать работу по обеспечению безопасности отдыха на лесных водоемах.

Фото: pxhere.com

Теги: деревья, лес
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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