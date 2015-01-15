Ленобласть перевыполнила нацпроектный план по восстановлению лесов

По итогам сезона в Ленинградской области план по лесопосадкам выполнен на 104%, высажено 6,7 тысячи га лесов и зафиксировано всего 70 лесных пожаров, что в 6 раз меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.
В этом году в период температурных максимумов удалось достойно выйти из сложной пожароопасной ситуации и не допустить крупных лесных пожаров.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Глава региона поставил задачу – досрочно достигнуть показателя 100% восполнения вырубленных лесов за счет компенсационного лесовосстановления и активизировать работу по обеспечению безопасности отдыха на лесных водоемах.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все