В Петербурге появятся специальные конструкции для уличных художников

Такие конструкции помогут начинающим художникам отрабатывать навык рисования.

В понедельник, 10 августа, стало известно, что в Петербурге появятся специальные конструкции, где уличные художники смогут рисовать без согласования изображений.

Координатор арт-группы "Явь" Анастасия Владычкина в беседе в изданием "Невские Новости" отметила, что такое решение может помочь начинающим художникам. Так, например, не придется искать заброшенные дома и подвергать свою жизнь опасности. Такие конструкции пойдут на пользу и известным художникам, так как разрешенных мест для уличного искусства в Петербурге пока нет.

По мнению Владычкиной, конфликт между обществом и властью не решится после установки конструкций потому что стрит-артисты рисуют на той стене, на которой они увидели и представили свою работу, куда она подходит. К тому же, пока неясно, сколько таких конструкций разрешат установить: могут возникнуть уже другие проблемы между уличными художниками, потому как перекрывать чужие работы нельзя.

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