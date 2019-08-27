Инсталляции располагаются у Петропавловской крепости/

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что в Петербурге появится гигантский лабиринт от Покраса Лампаса. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выствка состоится в рамках проекта "Тридцать три знака", который объединит серию уличных инсталляций. В этом гожу они посвящены кириллическому алфавиту. В программе заявлены такие художники, как Покрас Лампас, Митя Харшак, Юрий Гордон, Андрей Люблинский, Александр Шишкин-Хокусай, Александр Флоренский и Виталий Пушницкий.

В центре экспозиции будет представлен огромный лабиринт в виде свитка, который выполнит Покрас Лампас. Инстилляции появятся у Петропавловской крепости, в "Севкабеле", планетарии, общественном пространстве "Бенуа 1890", Шереметевском двореце и Никольских рядах.

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Фото:Покрас Лампас / Instagram