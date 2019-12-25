На улицах Петербурга могут установить конструкции для творчества граффитистов

Сотрудники комитета по градостроительству направили в районные администрации обращения, чтобы составить перечень возможных мест для установки конструкций.

Комитет по градостроительству и архитектуре разработал новые решения для творчества уличных художников. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На улицах Петербурга могут появиться специальные конструкции, на которых законно можно будет размещать свои граффити. То есть коммунальщики не будут их закрашивать, так как не будут иметь на это право. Появляться такие строения будут как на временной, так и постоянной основе.

Сотрудники комитета по градостроительству направили в районные администрации обращения, чтобы составить перечень возможных мест для установки конструкций.

Ранее на Конюшенной площади задержали очередных граффитистов.

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