На Конюшенной площади задержали очередных граффитистов

Молодые люди рисовали граффити на баннере, который размещен на историческом здании.

В понедельник, 27 июля, сотрудники Росгвардии задержали двух петербуржцев, которые рисовали граффити на Конюшенной площади.

Охранник здания Конюшенного ведомства заметил уличных художников, которые аэрозольными баллончиками с краской рисовали на баннере, расположенном на фасаде исторического здания, а затем сообщил в правоохранительные органы. Росгвардейцы задержали молодых людей уже после того, как те нарисовали граффити. Сумма ущерба пока неизвестна. Также не уточняется, что именно нарисовали петербуржцы.

Ранее мы писали, что граффити c Бродским и Высоцким появилось на улице Пестеля в Петербурге.

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