В Петербурге появилось граффити с Бродским и Высоцким

Объект стрит-арта представляет собой репринт знаменитой фотографии со встречи петербургского поэта и актера из Москвы.

В Петербурге появилось граффити с изображением встречи Иосифа Бродского и Владимира Высоцкого. Черно-белый арт-объект расположен на стене нежилого помещения на улице Пестеля. Об этом сообщают петербуржцы в социальных сетях. Граффити представляет собой перенесенную на стену и увеличенную документальную фотографию: исторический снимок был сделан в 70-е годы, до эмиграции поэта и смерти актера Театра на Таганке.

По неподтвержденным данным, арт-объект посвящен 40-летию со дня смерти Иосифа Бродского. Его точный адрес - улица Пестеля, 16Б. Судя по всему, автором стрит-арта стал художник Олег Нилов: именно он первым разместил фото арт-объекта.

С первого дня граффити ждала непростая судьба: через несколько часов после создания его закрасили местные коммунальщики. Впрочем, стрит-артисты отреагировали оперативно. В социальных сетях уже появились фотографии "реставрации" граффити.

Для справки: именно на стене между домами 16 и 16Б весной 2020 появился нашумевший граффити-портрет Иосифа Бродского. Работа Олега Лукьянова вскоре была закрашена коммунальщиками, что вызвало серьезный резонанс в СМИ и среде поклонников поэта. С тех пор граффити, посвященные ленинградскому поэту, появляются на улице Пестеля с достаточной регулярностью.

Фото: Олег Нилов, VK