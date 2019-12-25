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За весь в год в Смольный поступило только одно заявление на легальное граффити
Сегодня, 14:50
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nadezhda_sib

За весь в год в Смольный поступило только одно заявление на легальное граффити

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Власти Петербурга обсуждают вопрос легализации граффити.

За прошедший год в Комитет по градостроительству и архитектуре поступило лишь одно обращение на согласование изображения на фасаде. Об этом на заседании комитета по законодательству ЗакСа рассказал главный художник Петербурга Алексей Моор. 

Заместитель главы КГА опроверг информацию о "многократных попытках" художников получить согласие на стрит-арт. Единственное обращение касалось росписи здания во внутреннем дворе дома №55 по Литейному проспекту. По этому адресу комитет выдал заявителю задание на разработку проекта. Роспись фасада может стать первой, реализованной в соответствии с действующим законодательством. 

Моор отметил, что самовольное размещение граффити могут рассматриваться исключительно как акт вандализма. В связи с этим власти разрабатывают законопроект, согласно которому заниматься стрит-артом можно будет легально в специально отведенных для этого местах. 

Моор пообещал проанализировать перечень адресов, которые могут быть предложены художникам для росписи электроподстанций ПАО "Ленэнерго". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге предложили 34 адреса для легальных граффити. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: ВКонтакте / HoodGraff

Теги: граффити, стрит арт, электроподстанции
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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