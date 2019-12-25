В Петербурге предложили 34 адреса для легальных граффити

Рисовать там можно будет то, что не выходит за рамки закона.

Депутаты Законодательного собрания обсудили поправку к законопроекту о легализации граффити. Главный художник Петербурга Алексей Моор сообщил о том, что для граффитистов предварительно выбраны 34 адреса, по которым они смогут легально заниматься стрит-артом.

Места для легальным граффити будут находиться за пределами исторического центра города, некоторые из них расположены на Петроградской стороне.

По словам Моора, там можно будет рисовать "что угодно", кроме ненормативной лексики, порнографии и так далее. Также предлагается создать экспертную комиссию, когда решит, что делать с граффити, которые уже есть.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что художникам Петербурга предложат разрисовать скейт-парки.

Фото: Вероника Горбунова