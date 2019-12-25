Художникам Петербурга предложат разрисовать скейт-парки

Специалисты предложат эскизы для оформления стен и полых форм для катания.

В пятницу, 16 октября, стало известно, что художники авангардисты смогут разрисовать поверхности велосипедных дорожек и скейт-парков в Петербурге. Об этом сообщили в Смольном.

Власти города решили разрешить приглашенным художникам дать волю творчеству и законно изрисовать стены. Так, специалисты предложат эскизы для оформления стен и полых форм для катания. Комитет по градостроительству и архитектуре проанализирует около десяти вариантов конструкций. Такое решение позволит решить проблему нанесения граффити на исторические фасады зданий: художники смогут сосредоточить силы на одной локации.

Ранее мы писали, что Смольный приглашает уличных художников разработать конструкции для размещения их работ.

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