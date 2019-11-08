Смольный приглашает уличных художников разработать конструкции для размещения их работ

Также на исторических фасадах планирует размещать проекционные изображения.

Уличные художники могут подключиться к разработке специальных конструкций для городской среды, на которых можно будет создавать свои работы без согласования, сообщила пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Предполагается, что творческое сообщество рассмотрит эскизы конструкций, которые были созданы комитетом, и даст свои рекомендации по их дизайну и размещению. Всего будет рассмотрено и проанализировано около 10 вариантов конструкций.

Кроме того, в администрациях района продолжается обсуждение размещения на некоторых брандмауэрах исторических зданий росписей, созданных с помощью проекционного оборудования. Их разместят только в том случае, если идею одобрят житель. Также это не везде возможно с технической точки зрения.

По мнению заместителя председателя комитета – главного художника Алексея Моора, вариант с проекционными росписями может защитить исторические фасады от какого-либо воздействия. Кроме того, на стенах могут появляться разные изображения. На данный момент проецировать собираются известные художественные произведения, которые находятся в музеях города.

Ранее в Петербурге создали приложение, "оживляющее" уничтоженный стрит-арт.

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