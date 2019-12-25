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Мультимедийные проекции появятся на зданиях в шести районах Петербурга
Сегодня, 13:05
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Мультимедийные проекции появятся на зданиях в шести районах Петербурга

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Планируется разместить изображения на зданиях по адресам: 8-линия Васильевского острова, 85 и Московский проспект, 91.

В Петербурге в шести районах появятся проекции на зданиях. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Алексей Моор.

Необычные арт-объекты планируют разместить в Невском, Московском, Адмиралтейском, Петроградском, Центральном и Василеостровском районах. Уже известно, что проекции появятся на зданиях по адресам: 8-линия Васильевского острова, 85 и Московский проспект, 91.

Исполнительные органы продолжают работу над вопросом использования новых методов архитектурно-художественного оформления фасадов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появилось первое световое граффити. Его героем стал Федор Достоевский. 

Фото: Оксана Кольцова / VK 

Теги: благоустройство, мультимедийные проекции, новый год, проекция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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