Мультимедийные проекции появятся на зданиях в шести районах Петербурга

Планируется разместить изображения на зданиях по адресам: 8-линия Васильевского острова, 85 и Московский проспект, 91.

В Петербурге в шести районах появятся проекции на зданиях. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Алексей Моор.

Необычные арт-объекты планируют разместить в Невском, Московском, Адмиралтейском, Петроградском, Центральном и Василеостровском районах. Уже известно, что проекции появятся на зданиях по адресам: 8-линия Васильевского острова, 85 и Московский проспект, 91.

Исполнительные органы продолжают работу над вопросом использования новых методов архитектурно-художественного оформления фасадов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появилось первое световое граффити. Его героем стал Федор Достоевский.

Фото: Оксана Кольцова / VK