На доме Достоевского появилось первое световое граффити в Петербурге

Такое техническое решение позволяет не портить фасады исторических домов краской.

В Петербурге появилось первое световое граффити. На доме Достоевского в Кузнечном переулке сделали проекцию портрета писателя, рассказала пресс-служба Смольного. Инициатива принадлежит представителям общественного движения "Петербург – город перемен".

Проект выполнил комитет по градостроительству и архитектуре совместно с "Ленсветом" по поручению губернатора Александра Беглова.

Проекционное изображение на доме положило начало новому художественному проекту. Комитет уже подготовил концепцию широкого использования световых проекций на фасадах в историческом центре города. Это станет альтернативой стрит-арту в виде росписей краской на стенах.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге предложили 34 адреса для легальных граффити.

Фото: сайт музея Достоевского