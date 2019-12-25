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На доме Достоевского появилось первое световое граффити в Петербурге
Сегодня, 17:01
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На доме Достоевского появилось первое световое граффити в Петербурге

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Такое техническое решение позволяет не портить фасады исторических домов краской.

В Петербурге появилось первое световое граффити. На доме Достоевского в Кузнечном переулке сделали проекцию портрета писателя, рассказала пресс-служба Смольного. Инициатива принадлежит представителям общественного движения "Петербург – город перемен".  

Проект выполнил комитет по градостроительству и архитектуре совместно с "Ленсветом" по поручению губернатора Александра Беглова. 

Проекционное изображение на доме положило начало новому художественному проекту. Комитет уже подготовил концепцию широкого использования световых проекций на фасадах в историческом центре города. Это станет альтернативой стрит-арту в виде росписей краской на стенах. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге предложили 34 адреса для легальных граффити. 

Фото: сайт музея Достоевского

Теги: граффити, дом достоевского, проекционное граффити, проекция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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