В Петербурге составили список подстанций, где можно размещать граффити

Представители "Россети Ленэнерго" сообщили, что не возражают против размещения на своих объектах граффити, если авторы будут соблюдать официальную процедуру согласования.

В понедельник, 11 января, депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок получил ответ от ПАО "Россети Ленэнерго": предприятие составило список трансформаторных подстанций, где возможно размещение граффити. Об этом сообщила "Фонтанка".

По данным издания, ответственность за согласование и содержание изображений должен нести инициатор проекта. Так, "Россети" не против размещения на своих объектах граффити, если авторы будут соблюдать официальную процедуру согласования. В список вошли 43 трансформаторных подстанции, на которых уличные художники смогут самовыразиться.

В организации пояснили, что материальной и кадровой возможности содержать граффити нет, поэтому автор должен либо следить за состоянием изображения, либо обязан его стереть.

Ранее мы писали, что власти Петербурга показали, как будут выглядеть конструкции для легальных граффити.

Фото: pixabay