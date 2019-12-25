Стало известно, как вице-губернаторы Петербурга относятся к легализации граффити

Депутат ЗакСа хочет ввести временный мораторий на закрашивание.

Денис Четырбок предложил правительству Петербурга ввести на полгода мораторий на закрашивание граффити и поручить ответственным чиновникам за этот период ускорить согласование поправок к законопроекту о легализации уличного искусства. Стало известно, что думают по поводу этого предложения два вице-губернатора Петербурга. Информация об этом появилась в Telegram-канале Четырбока.

Николай Бондаренко инициативу поддержал. Исключением являются граффити, которые носят экстремистский характер, содержат варварских надписей и угрожают безопасности. Комитет по градостроительству начал работу по созданию и размещению типового оборудования, на котором можно было бы рисовать без согласования эскизов. Срок — до 1 февраля 2021 года.

Александр Бельский также оценил необходимость принятия закона о легализации уличного искусства и подчеркнул, что этот вопрос надо проработать с участием исполнительных и законодательных органов власти.

Мнение третьего вице-губернатора, Николая Линченко, которому был также направлен запрос, пока неизвестно.

Ранее Piter.TV рассказал о взаимоотношения Дениса Четырбока и стрит-арта.

Фото: Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК