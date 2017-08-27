Перемен требуют сердца коммунальщиков: петербургское граффити с Виктором Цоем закрасили

На граффити с изображением знаменитого рок-музыканта группы "Кино" пожаловался один из жителей Петербурга.

В сквере Виктора Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка, закрасили серой краской портрет музыканта. Об этом сообщает "Фонтанка".

Такие радикальные меры были предприняты из-за жалобы одного из жителей Петроградского района. Мужчина пожелал остаться неизвестным, и лишь скромно подписался - "Александр В.".

Спустя месяц администрация района опубликовала на своем сайте фото серой стены с ответом "Проблема устранена".

Лидера движения "Рок-Петроград" Сергей Елгазин отметил, что ранее это граффити было разрешено самой администрацией Петроградского района.

Только недавно сам узнал об этом. В своё время я получал разрешение на это граффити в местной администрации, у меня даже есть разрешение от правообладателя фотографии, с которой оно рисовалось. Полностью легального граффити у нас в стране, конечно, не бывает, но это было настолько законное, насколько это только возможно, заявил Сергей Елгазин.

Отметим, что в Петербурге с этого лета все чаще встречются противники граффити. Ранее мы писали о том ,что петербуржец потребовал закрасить граффити с главным героем фильма "Брат".

Фото: официальный сайт проекта "Наш Санкт-Петербург"