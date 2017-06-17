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Петербуржец потребовал закрасить граффити с главным героем фильма "Брат"
Сегодня, 11:59
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Alena_Zinovieva
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Петербуржец потребовал закрасить граффити с главным героем фильма "Брат"

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Александр С. хочет, чтобы фасаду трансформаторной будки вернули первоначальный вид.

Петербуржец потребовал закрасить граффити с главным героем фильмов "Брат" и "Брат-2" Данилой Багровым. На портале "Наш Петербург" Александр С. заявил, что фасаду трансформаторной будки необходимо вернуть первоначальный вид. Заявка была добавлена в список рассматриваемых, однако точного решения по этому вопросу пока принято не было.

Стоит отметить, что Александр С. не первый раз требует закрасить граффити. Месяц назад он протестовал против рисунка с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Недавно его закрасили.

Ранее мы писали, что вандалы испортили граффити с Данилой Багровым.

Фото: Instagram / myhoodisgood

Теги: граффити с данилой багровым , фильм брат
Категории: Новости СПб Лента новостей Картина дня

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