Петербуржец потребовал закрасить граффити с главным героем фильма "Брат"

Александр С. хочет, чтобы фасаду трансформаторной будки вернули первоначальный вид.

Петербуржец потребовал закрасить граффити с главным героем фильмов "Брат" и "Брат-2" Данилой Багровым. На портале "Наш Петербург" Александр С. заявил, что фасаду трансформаторной будки необходимо вернуть первоначальный вид. Заявка была добавлена в список рассматриваемых, однако точного решения по этому вопросу пока принято не было.

Стоит отметить, что Александр С. не первый раз требует закрасить граффити. Месяц назад он протестовал против рисунка с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Недавно его закрасили.

Ранее мы писали, что вандалы испортили граффити с Данилой Багровым.

Фото: Instagram / myhoodisgood