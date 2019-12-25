Власти Петербурга показали, как будут выглядеть конструкции для легальных граффити

На них можно будет создавать работы без предварительного согласования эскиза.

В Петербурге разработали макеты конструкций, на которых можно будет легально рисовать граффити. Возможные варианты визуализации объектов представил на своей странице депутат Законодательного собрания города Денис Четырбок.

Экзизы подготовил Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга. В ведомстве согласились выделить свободные зоны и установить там специальные конструкции. Художники смогут рисовать на них без предварительного согласования работы.

Конструкции хотят разместить около мест активного отдыха молодежи, таких как: спортивные и скейт-площадки, подростково-молодежные центры и другие досуговые заведения. На данный момент согласовываются конкретные адреса.

Также в Петербурге работают над созданием проекционных граффити. Методика позволяет не портить фасад дома. Первое уже появилось на доме Достоевского в Кузнечном переулке.

Фото: комитет по градостроительству и архитектуре / Денис Четырбок / VK