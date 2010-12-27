Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
На улице Блохина появился знаменитый оранжевый ленивец
Сегодня, 20:56
0
IRINA_CHALKINA
106

На улице Блохина появился знаменитый оранжевый ленивец

0
 
 

Это вторая совместная работа художника Константина Брилевского с Витей Фицнером. Предыдущую работы закрасили.

На одной из улиц города снова появился оранжевый ленивец. Автор граффити Константин Брилевский опубликовал снимки рисунка у себя на странице "Вконтакте".

Второе совместное граффити с Витей Фицнером в Питере

сообщил автор рисунка

Отметим, что предыдущую работу двух художников закрасили.

Оранжевый ленивец находится на улице Блохина,8. Чтобы его увидеть необходимо пройти под аркой с улицы Яблочкова.

Напомним, что ранее Константина Брилевского оштрафовали из-за ленивца на 3 тысячи рублей.

Фото: Константин Брилевский/ВК

Теги: граффити петербург , константин брелевский , ленивцы граффити
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5