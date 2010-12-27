На улице Блохина появился знаменитый оранжевый ленивец

Это вторая совместная работа художника Константина Брилевского с Витей Фицнером. Предыдущую работы закрасили.

На одной из улиц города снова появился оранжевый ленивец. Автор граффити Константин Брилевский опубликовал снимки рисунка у себя на странице "Вконтакте".

Второе совместное граффити с Витей Фицнером в Питере сообщил автор рисунка

Отметим, что предыдущую работу двух художников закрасили.

Оранжевый ленивец находится на улице Блохина,8. Чтобы его увидеть необходимо пройти под аркой с улицы Яблочкова.

Напомним, что ранее Константина Брилевского оштрафовали из-за ленивца на 3 тысячи рублей.

Фото: Константин Брилевский/ВК