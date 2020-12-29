"Терпение" в Петербурге закончилось через 9 часов. Стрит-арт на Литейном закрасили

Художники предположили, что рисунок закрасили из-за цензуры.

Стрит-арт "Терпение", появившееся на Литейном проспекте 22 января, "закончилось" спустя уже девять часов. Как рассказали художники арт-группы "Явь", работу оперативно закрасили коммунальщики.

Когда стрит-арт просто закрашивают потому что не положено - ок, когда его закрашивают из-за цензуры, не ок. художники

Лаконичная работа с изображением шкалы терпения, где указатель был на опасном и близком к полному исчезновению уровне, появилась на желтой будке на Литейном проспекте, 37-39. По словам "Яви", стрит-арт родился именно тогда, когда терпение художников стало приближаться к нулю:

Но мы больше не можем терпеть. Последние события вокруг Навального, перенесли нас прямиком в антиутопию. В России творится какой-то фарс, театр абсурда. Навальный лишь повод. Наше терпение истощалось медленно, год за годом. арт-группа "Явь"

Художники упомянули маленькие зарплаты и пенсии, уровень медицины и образования, коррупцию, плохое финансирование науки и многие другие насущные проблемы.

Ранее мы писали, что ККИ снес четыре незаконных павильона.

Фото: ВКонтакте / Арт-группа Явь; Piter.TV