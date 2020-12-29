ККИ снес четыре незаконных павильона

Две постройки оказались торговыми, в двух других располагались аттракцион и обувная мастерская.

Сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ) в минувший вторник, 19 января, снесли четыре незаконно установленных павильона. Об этом рассказали в пресс-службе ККИ.

Отмечается, что всех владельцев павильонов заранее предупредили о том, что земельные участки необходимо освободить, однако в установленные сроки ни один пользователь не демонтировал постройки. Первый павильон-нелегал площадью 8 "квадратов" чиновники нашли на улице Олеко Дундича. Более того, в магазинчике не применялась контрольно-кассовая техника и отсутствовал уголок потребителя.

Еще один незаконный объект площадью 6 квадратных метров нашли на Каменноостровском проспекте. В лавке по продаже орехов и сухофруктов также не было необходимой кассовой техники, а договор на аренду участка истек в конце прошлого года. Оставшихся нелегалов нашли в Приморском парке Победы посреди зеленых насаждений и на Тихорецком проспекте: в первом расположился небольшой аттракцион, во втором – киоск по ремонту обуви.

Все постройки снесли, пользователей готовятся привлечь к административной ответственности.

Ранее мы писали, что в течение пяти лет в квартале "Новая Охта" появятся две школы.

Фото: пресс-служба ККИ