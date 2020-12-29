В течение пяти лет в квартале "Новая Охта" появятся две школы

Piter.TV узнал, какое развитие социальной инфраструктуры ждет территорию в ближайшие годы. Квартал находится на границе с Ленобластью.

К 2023 году на территории квартала "Новая Охта" в Красногвардейском районе построят школу на 1000 мест. Такой ответ на свой вопрос о развитии социальной инфраструктуры получила петербурженка от администрации района. Он был задан в комментариях к посту губернатора Александра Беглова в "ВКонтакте".

Строительство общеобразовательного учреждения запланировано на 2021-2023 годы. Его внесли в Адресную инвестиционную программу. Piter.TV ознакомился с документом. В этом году на строительство выделят 200 млн рублей, в следующем — 300 млн рублей, а в 2023 — более 1,1 млрд рублей. Школа появится на 10-м участке Муринской дороги.

Как мы узнали в пресс-службе администрации Красногвардейского района, также запланировано строительство школы на 825 мест на территории предприятия Ручьи, участок 117. Она должна быть готова до конца 2025-го года.

Квартал находится за КАДом на севере Красногвардейского района. При строительстве жилых домов застройщик обязан обеспечить жителей социальной инфраструктурой. Количество социальных объектов определяется исходя из количества жильцов. Всего в микрорайоне должно появиться 63 многоквартирных дома.

Застройщиком является "Группа ЛСР", однако некоторые объекты будет строить ООО "Строй-Про". Застройщик сам выбирает подрядчика.

На данный момент в "Новой Охте" работают 2 детских сада на 240 мест на проспекте Маршака, 2 и на улице Корнея Чуковского, 10. Также открыт детский сад на 110 мест и школа первой ступени на 200 учащихся на Маршака, 24, они являются единым объектом. Школа пока только одна — № 147 на Муринской дороге, 70. Она вмещает в себя 825 учащихся. До выполнения "плана" по дошкольным и школьным учреждениям кварталу будет не хватать только одного детского сада на 240 мест.

Фото: ВКонтакте / "ЖК "Новая Охта ", "НОВАЯ ОХТА : будущее в наших руках !"