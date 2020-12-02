Работу все еще не закрасили.

Арт-группа "Явь" представила новую работу в Греческом сквере в центре Петербурга. Изображение получило название "Яблоко?". История создания работы появилась в паблике объединения в соцсети "ВКонтакте" – оказывается, что в процессе рисования к художникам подошли сотрудники полиции.

Диалог выглядел так:

Полицейский: Здравствуйте, мои фио, должность такие-то, что делаем? Все согласовано? Чья собственность?

Я: Здравствуйте, будка в собственности Ленэнерго. До 1 февраля 2021 года стрит-арт закрашивать нельзя значит рисовать можно. Мы просто сказку рисуем.

Полицейский: Хорошо, удачи вам. – написали художники из "Яви".

В отношении своей прошлой работы художники из петербургской арт-группы "Явь" попали в полицию из-за заявления местного чиновника. На них пожаловались из-за старого заброшенного здания на Петергофском шоссе, 72.

Piter.TV общался с Анастасией Владычкиной, лидером арт-группы "Явь". Так мы продолжили нашу серию интервью со знаковыми лицами городского стрит-арта.

Фото, видео: Piter.tv