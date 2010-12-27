"Нам, чтобы жить, еще нужен стрит-арт". Лидер "Яви" – о законах, вандализме и обратной связи

Piter.TV пообщался с Анастасией Владычкиной, лидером арт-группы "Явь". Так мы продолжаем нашу серию интервью со знаковыми лицами городского стрит-арта.

Арт-группа "Явь" часто появляется в сводках новостей. Незамеченной не осталась реакция за принятие закона о домашнем насилии, работа, выполненную к 30-летию со дня смерти академика Андрея Сахарова, иобзражения Космоса в Кудрово и Стивена Хокинга. Совсем недавно группа представила русскую версию стрит-арта Бэнкси к Рождеству, где человека без определенного места жительства забирает "упряжка" из полицейских автомобилей. Вопросов для отдельного интервью накопилось достаточно.

Имя вашей группы давно на слуху у петербуржцев. Как родилась "Явь", почему "Явь" и кто в ней состоит?

Нужно было куда-то выплескивать переработанную действительность. И нужно было что-то свое, где решать все будем только мы, так появилась арт-группа. "Явь" - потому что три человека спорили до хрипоты 6 часов, и сошлись только на этом названии, Явь - то, что в действительности. Сейчас в арт-группе нас двое, и еще пара людей, которые помогают нам от проекта к проекту.

Уличные художники преследуют разные цели. Какими мотивами движется ваше творчество?

Стремлением показать действительность и изменить прошлое.

Почему для высказывания вы выбрали улицы?

Наши работы направлены на нецелевую аудиторию, и эта чуждая аудитория как раз на улице, больше с ней нигде не встретиться.

Почему вы продолжаете создавать объемные работы несмотря на быстрый ответ коммунальщиков с серой краской?

Людям нужен воздух, вода, еда, тепло чтобы жить, а нам, чтобы жить, еще нужен стрит-арт. Когда мы что-то долго не делаем, не реализуем свои идеи, начинается реальная физическая ломка.

Должен ли стрит-арт обязательно быть говорящим? Есть ли у вас интерес создавать что-то просто красивое, украшающее город, а не только с глубоким подтекстом?

Украшательство ради украшательства - печально. Нам такое не интересно, вообще понятие "красота" к искусству уже не имеет никакого отношения.

Действуют ли ваши работы на людей? Может быть, вы получали какие-то отзывы и обратную связь, прямую или косвенную?

Очень действуют, мы получали в глаз, получали бомбардировки из яиц. Получали и помощь от прохожих при создании работ. В социальных сетях нам часто пишут, в основном хорошее, даже не знаем, радоваться этому или печалиться.

Может ли стрит-арт быть вне политики?

Может, у нас много работ на социальные темы, много работ несущих культурный дискурс, и довольно много наших работ посвящено Науке.

В Петербурге могут легализовать граффити, но предварительно с властями нужно будет договориться о размещении работы. Что думаете об этом?

Мы уже года два на такие вопросы твердим: в Петербурге итак последние лет 10 есть процедура согласования уличных росписей. Однако, эта процедура крайне сложная, процесс согласования занимает около 6-8 месяцев с непредсказуемым результатом. Поэтому этим никто не занимается. Мы будем рады если порядок согласования значительно упростят, тогда мы сможем участвовать в крупных коллаборациях с различными компаниями. Стрит-арт же мы не бросим и не станем ни с кем согласовывать.

В чем вы видите различие между стрит-артом и вандализмом? Могут ли ваши работы быть отнесены ко второму типу?

Согласно ст. 214 УК РФ, вандализм - осквернение зданий или иных сооружений. Нанесение росписей на стену здания, не несущего историко-архитектурной ценности не является осквернением. Соответственно, наши работы нельзя квалифицировать как вандализм.

Кого из мира петербургского стрит-арта вы уважаете, за кем следите, а чьи работы кажутся вам бессмысленными?

С некоторых пор не называем ничьих имен, если встречаем кого-то лицом к лицу, тогда и сообщаем свое мнение, опять же, только если нас о нем спросят. Поэтому на этот вопрос мы оставляем многозначительное многоточие.

Как вы представляете себе петербургский (или российский) стрит-арт спустя несколько лет?

Хотелось бы, чтобы стрит-арт был честным. Сейчас это не так.

Фото: арт-группа "Явь" / "ВКонтакте"