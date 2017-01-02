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EvaRaskol
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В центре Петербурга появился новый стрит-арт от проекта "Явь"

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Работа расположена на Курской улице.

В Петербурге на Курской улице, 27 появилось новое граффити от арт-группы "Явь".

Работу назвали "Russian version". На стене дома нарисованы две полицейские машины, которые связаны вместе. Они взлетают в небо, будто бы забирая с собой скамейку. Это изображение напоминает упряжку Санты.

Кроме того, "Явь" выпустила видео, на котором человек без определенного места жительства укладывается спать на эту скамейку.

"Бэнкси напоминает...", "Это грустно", – комментируют пользователи.

Ранее на Piter.TV: "Явь" представила стрит-арт с Андреем Сахаровым. Академик "пропал" поутру

Видео: YouTube / Явь Группа

Теги: арт группа явь, граффити, стрит-арт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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