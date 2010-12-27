"Явь" представила стрит-арт с Андреем Сахаровым. Академик "пропал" поутру

Участники арт-группы резко высказались по поводу действий коммунальных служб, резко настроенных против подобных изображений.

В субботу, 14 декабря, представители арт-группы "Явь" представили в соцсетях работу, выполненную к 30-летию со дня смерти академика Андрея Сахарова. Она была выполнена в ночь на выходной день во дворе дома №83 по набережной Обводного канала. Стрит-арт художники сопроводили пост о работе цитатой известного общественного деятеля.

"Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода – свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков" Андрей Сахаров

Однако утром выяснилось, что изображение оперативно закрасили сотрудники местной коммунальной службы. Данное действие арт-группа обнаружила, появившись на следующее утро у своей работы.

Художники указали, что слова Сахарова как были актуальны в 1989, так и остались актуальными в 2019-м году.

"Моментальное уничтожение нашей работы в глухом дворе – это отличная иллюстрация. [...] Людям необходима интеллектуальная и творческая свобода, и в 2019 она нужна даже больше, чем в 1989" – считают в арт-группе.

"Явь" обнаружила, что состояние других дворов в этом районе оставляет желать лучшего. В связи с этим художники допустили, что комитетам и управляющим компаниям, а также жителям-противникам стрит-арта не сколько важен "исторический облик города", "архитектурный ансамбль" и "прочее, чем они так любят оправдывать уничтожение стрит-арта".

"Дело не в том, где и как нарисовано, дело в том, ЧТО нарисовано" – заключили в "Яви".

О главных именах петербургского стрит-арта можно узнать в нашем спецпроекте. Его участниками уже стали Loketski, Леша Бурстон, Константин Бенькович и другие художники.

Фото: предоставлено художниками