Уличные художники во второй раз нарисовали Стивена Хокинга во дворе на улице Тюшина

Ранее изображение испортили другие граффитисты.

В центре Петербурга появилось обновленное изображение физика Стивена Хокинга. Его автором стала арт-группа Явь, участники поделились информацией об этом в социальных сетях 18 ноября.

Дело в том, что ранее граффити с Хокингом уже украшало двор дома №20 по улице Тюшина, но за свой след на стене решили побороться и другие уличные художники. Сначала неизвестные сделали надпись на изображении, участникам "Яви" убралось ее убрать и расширить фон, однако позже картинку полностью перекрыло другое граффити.

"После этого всего мы решили все закрасить и восстановить Хокинга", - написали в сообществе.

Ранее Piter.TV пообщался с участницей арт-группы "Явь" и узнали, как в Кудрово появился космос.

Фото: Арт-группы Явь / VK