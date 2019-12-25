Правительство скорректировало правила оборота ручного боевого оружия в РФ

Военизированные организации получили больше прав.

Российское правительство скорректировало правила оборота ручного боевого оружия. Постановлением кабинета министров в стране расширены права государственных военизированных организаций в этой сфере. Согласно тексту документа, теперь эти структуры получили возможность передавать для хранения оружие в другие государственные военизированные организации, а последние - принимать его. Финансовые расходы на такое хранение будут возмещаться в соответствии с заключенными соглашениями, которые военизированные организации будут заключать друг с другом.

Напомним, что действующие правила оборота боевого ручного стрелкового и холодного оружия утверждены властями в 1997 году при администрации Виктора Черномырдина. С того времени в документ неоднократно вносились изменения. В последний раз это было зафиксировано в 2023 году по вопросам нормы передачи оружия.

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Фото: Pitet.tv