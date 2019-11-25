"Всего лишь несколько царапин": стрит-арт по мотивам картин Фриды Кало появился в Петербурге

На Васильевском острове появился арт, посвященный проблеме домашнего насилия.

Арт-группа "Явь" изобразила картину Фриды Кало "Всего-то несколько царапин"

Фрида нарисовала эту картину в 1935 году, после измены мужа Диего с её родной сестрой Кристиной.

Отношения у них были непростые с самого начала, он ей много изменял, но Фрида пыталась закрывать на это глаза и принимать мужа таким, какой он есть. Это измена причинила ей сильную боль, это измена Диего с её родной сестрой Кристиной. Связь эта была не одноразовой, он продолжалась во времени, Фрида об этом знала, наблюдала это и параллельно страдала. И в это время она в газете встречает заметку о судебном процессе, который в то время проходил в Мехико: мужчина убил жену на почве ревности, зарезал её ножом, нанёс десятки ножевых колотых ран, а в суде как ни в чём не бывало сказал: "А что такого? Всего лишь несколько царапин". И Фрида восприняла это на свой счёт, потому что отношение Диего к изменам было легкомысленным, для него это была очередная измена просто, не более. И Фрида, проиллюстрировав заметку, создаёт образ своих внутренних страданий. она придаёт убийце черты Диего, легко читаемые, а на ленточке - это элемент, который Фрида заимствует из народного творчества - пишет название картины. Если дословно: "Несколько маленьких укольчиков", если более художественно: "Несколько царапин". Рамка тоже подлинная. Фрида специально создаёт такую раму, забрызгивает её краской, словно кровью, для того, чтобы вынести проблему за рамки двухмерности произведения, показать, что это то, что является частью её собственной реальности. Если присмотреться, в верхней части рамы можно увидеть колотые дырочки - это отверстия от ножа, которые Фрида втыкала в раму, для того, чтобы выплеснуть свою радость и таким образом пережить эту ситуацию. Инга Василевская, экскурсовод музея Фаберже



Всемирный банк Women, Bussines and the Law проанализировал российское законодательство. Россия набрала ноль баллов в области законодательства по защите прав женщин. Причиной тому стали отсутствие законов о домашнем насилии, о домогательствах на работе. РФ оказалась в одной строчке с Либерией, ОАЭ, Ираном. В 2017 году в России декриминализировали домашнее насилие. В результате насилие в семьях возросло, а количество сообщений о насилии резко сократилось. Полиция отказывается расследовать дела о бытовом насилии.

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