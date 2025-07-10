За рулем был несовершеннолетний, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В Красноярском крае подросток погиб в ДТП с легковушкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел 9 июля вблизи села Алтат. Водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и съехал в кювет. За рулем был 16-летний подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Также в салоне машины находились еще четыре подростка.

В результате ДТП скончалась 16-летняя девушка. Остальные с травмами доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело. Уточняется, что несовершеннолетний водитель взял автомобиль у отца.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье в ДТП с BMW и микроавтобусом погибли мужчина и 10-летний ребенок.

Видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия