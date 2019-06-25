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В Подмосковье в ДТП с BMW и микроавтобусом погибли мужчина и 10-летний ребенок

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Ранено еще семеро человек.

В ночь на 9 июля на территории Московской области микроавтобус с детьми попал в крупную аварию. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. По информации от полиции, трагедия произошла на 18-м километре дороги "Луховицы - М-5 "Урал" - Зарайск". Около часа утра водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Hyundai, в котором ехали несовершеннолетние пассажиры. В результате шофер из BMW погиб. Также скончался десятилетний мальчик, находившийся в микроавтобусе. Еще семь человек травмированы. Среди раненых оказались один взрослый и шестеро несовершеннолетних в возрасте от 8 до 17 лет. В настоящее время ГИБДД устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

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Фото и видео: МВД по Московской области

Теги: bmw, погибли люди, подмосковье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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