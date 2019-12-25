На художников из арт-группы "Явь" пожаловались в полицию за попытку разрисовать заброшенное здание

Заявителем оказался местный чиновник.

Художники из петербургской арт-группы "Явь" попали в полицию из-за заявления местного чиновника. Как рассказали сами художники в своей официальной группе "ВКонтакте", на них пожаловались из-за старого заброшенного здания на Петергофском шоссе, 72.

Художники рассказали, что решили сделать на бывшей раздевалке и пункте выдаче лыж и коньков крупный рисунок оленя. В минувшую среду здание загрунтовали, в четверг покрасили белой краской, а в пятницу начали наносить сам рисунок в мультяшном стиле. Творческую работу прервал, как заявили художники, и.о. директора государственного Центра физической культуры, здоровья и спорта Красносельского района Игорь Шустров. Мужчина проезжал мимо потенциального арт-объекта и был возмущен, что некогда "прекрасное здание" испортили. Доводы о том, что февраля следующего года стрит-арт не будут закрашивать по поручению вице-губернатора города, не подействовали, и мужчина пообещал составить смету на ущерб.

Он вызвал полицию. Сейчас пишет заявление о намеренной порче. Самое смешное, что они считают прежний вид здания "идеальным состоянием". художники

Чем закончилась история, пока неизвестно.

Ранее художница VandaLizy рассказала Piter.TV о своем новом проекте.

Фото: Арт-группа Явь / "ВКонтакте"