Художница VandaLizy рассказала о своем новом проекте

Инсталляция уже увековечена в Музее стрит-арта в Петербурге.

Проект петербургской стрит-арт художницы VandaLizy появился в городском Музее стрит-арта. Как автор работ сообщила Piter.tv, локация стала второй в рамках проекта "Зато свое". Первая инсталляция, раскрывающая тему тесного жилья в многоэтажках, ранее появилась на Васильевском острове – ее уже уничтожили коммунальные службы.

В новом проекте затронут вопрос микрожилья и новой тенденции современных застройщиков – продажа квартир-студий катастрофически малого метража. 15 персонажей, каждый из них пытается уместиться в кирпичике вместе со своими вещами.

Я живу сейчас в студии, но это "хоромы" – 34 метра. Я подумывала купить жильё, начала изучать рынок и была в шоке. 13 метров – это что-то среднее. Есть студии по 11 метров и есть по 15. И это по всей России, стоит порядка 2 млн рублей! И страшно, что это становитья нормой и у нас нет четкого закона о минимальной площади жилья. Поэтому если появится такое "макрожилье", то я не удивлюсь. отметила художница в диалоге с Piter.tv.

Ранее мы опубликовали первое интервью с художницей, где VandaLizy рассказала, как появилась идея использовать объемные фигурки вместо краски или бумаги – самых популярных материалов среди художников.

Фото: предоставлено художницей