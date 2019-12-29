Уличная художница VandaLizy: "Стрит-арт – свободная галерея, а зрители – прохожие"

Piter.TV делится новой беседой, пополнившей ряды раскрытых лиц петербургского стрит-арта. Наш очередной собеседник – уличная художница VandaLizy.

Мир тесен, а мир уличных художников Петербурга – ещё теснее. Одни вдохновляют других, третьи соперничают с четвёртыми, пятые следят за работами шестых. Так мы поговорили с пиксельным мастером pixelidilliarkke и услышали от неё об уличной художнице VandaLizy, с которой – совпадение! – также решили побеседовать незадолго до этого.

Поэтому в подборке интервью Piter.TV новый интересный, хоть и немногословный, персонаж, чьих узнаваемых самодельных героев можно отыскать на стенах города.

PTV: Как появилась идея использовать объемные фигурки вместо краски или бумаги – самых популярных для стрит-артеров материалов?

Я лепила из пластилина и общалась с граффитчиками и художниками. Они были настолько разные – кто-то рисовал персонажей, кто-то заклеивал всю стену нарисованными портретами А4 – что я быстро поняла: здесь рамок нет и надо делать, что нравится.



PTV: Поделитесь частью творческой "кухни": как и из чего вы изготавливаете эти фигурки и крепите их на стены?

Это глина. Без обжига, в этом и кроется настоящий акт вандализма. Её невозможно отклеить целиком, остаётся страшный след. Тот, кто пытался оторвать, думаю, пожалел об этом.



PTV: У ваших персонажей узнаваемый стиль, хотя они не так давно появились в городе. Как стиль родился, чем вы вдохновились при его создании?

Я жила в другой стране и по несколько раз в неделю моталась в другой город. Это как "Сапсан", только пять часов и живописный вид на горы. Пачка пластилина всегда была при мне. Но я до сих пор не пришла к единому стилю для себя.



PTV: В вашем никнейме прячется "вандал". Считаете своими работы действительно отчасти вандальными или все-таки больше создающими искусство?

Я занимаюсь и тем, и другим. Мне нравятся работы со смыслом и не очень нравится вандализм. Но вандалом ты становишься из-за отсутствия времени, в городе очень много агрессивных горожан. Вне зависимости от того, девчонка ты или парень, тебя могут побить. Приходится обходиться быстрыми рисунками рукой, которая к такому ещё не готова. Ещё пока не готова...



PTV: Личность художника под никнеймом всегда интересна. Расскажите, кто вы в повседневной жизни и чем вы занимаетесь?

Хорошая попытка.

PTV: С чего начинался ваш путь к искусству и как он довел вас до стрит-арта?

Искусство было со мной всегда. Я выросла в семье серьёзных и невероятно талантливых художников. У меня нет художественного образования – лучшие учителя собирались у нас на кухне на богемных вечерах. А до стрит-арта довело случайное стечение обстоятельств.

PTV: Что для вас стрит-арт и какие цели преследуете вы сами, размещая на улицах свои работы? Вам важно быть замеченными и резонансными или вы просто оставляете на улицах свой творческий след?

Стрит-арт для меня – это самовыражение без ограничений. Этакая свободная галерея, где зрители – случайные прохожие. Сейчас единственное, что для меня важно – закончить формировать vandalizy как целостный объект. А идей резонансных и ироничных много, посмотрим, что ей больше понравится.

PTV: Многие арт-объекты и рисунки живут недолгую жизнь и пропадают под краской. Как часто ваши работы исчезают со своих мест? Их закрашивают/сдирают или же оставляют?

Обычно они такие маленькие, что их не замечают. Если сдирают, то ничего не испытываю. Я же знаю, на что подписываюсь. Испытывают мучения те, кто пытается это сделать. Как я уже говорила, я их [фигурки] не запекаю, и их себе так просто домой не забрать. Девочка пыталась отодрать себе Мона Лизу на Миллионной улице, у неё ничего не получилось. Три месяца ей не давала жить совесть, и она написала пост раскаяния, где просила прощения. Такой зверской расправы над Моной Лизой даже я не ожидала.

PTV: В городе могут легализовать граффити и прочие элементы уличного искусства, но для этого нужно согласовать эскиз работы с властями. Что думаете об этой инициативе?

Думаю, это здорово. У нас очень мало солнца и очень много страшных стен, которые навевают тоску и уныние. Яркие краски не помешали бы. Надеюсь, тот, кто будет давать согласие, будет одобрять не только патриотичные работы.

В нашей подборке также есть интересная беседа с художником Lonesome_Grass.

Фото: vandalizy / Instagram