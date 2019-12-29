Уличная художница pixelidilliarkke: "У каждого есть возможность делать лицо города"

Piter.TV не перестает искать в Петербурге новые таланты. Нашим следующим героем стала уличная художница, оставляющая работы под псевдонимом pixelidilliarkke.

Работы этого стрит-артера прячутся за углом, поджидают у воды на набережной и селятся рядом с магазинами. Участки города с маленькими мозаиками как будто ненадолго становятся локацией из старой компьютерной игры – квадратные пиксели умело меняют окружающий их мир. Piter.TV разыскал автора мозаичных картинок, работающую под псевдонимом pixelidilliarkke, и поговорил с ней о борьбе с коммунальщиками, пользе стрит-арта и домашней кухне уличного искусства.

PTV: Стрит-арт для горожан чаще всего ассоциируется с граффити. Как появилась идея делать на улицах именно мозаичные картинки? Почему вы предпочли "пиксели" краскам в баллончике?

Идею делать уличный пиксель-арт из плитки, конечно же, подсмотрела у знаменитого (и деятельного) стрит-артера Invader, меня очень вдохновила его техника – работы получаются такие яркие и аккуратные и так заметно выделяются на фоне чего угодно. Мои ранние мозаики часто были копированием его работ, потом у меня начал появляться свой стиль. Поскольку в этом направлении стрит-арта есть такой знаменитый представитель, то мои работы (и работы других моих коллег, которые тоже делают пиксель-арт) обречены получать комментарии в духе "плагиатят Invader", "дешёвая пародия на Invader" и прочие ценные замечания, которые призваны продемонстрировать, как хорошо автор знаком с миром стрит-арта (да, это сарказм).

PTV: Некоторые арт-объекты делаются на виду, некоторые прячутся в укромных уголках. Как вы выбираете места для своих работ?

Я выхожу гулять и стараюсь приметить какое-то место, куда ловко встроится инсталляция. Часто я стараюсь вписать свою мозаику в тематику локации, например, на набережной, где часто тусуются утки, я посадила уточку; на заборе ботанического сада сделала пиксельный лист – своеобразную иконку парка; на ветеринарной станции – собаку; на госпитале для птиц – парочку волнистых попугаев и так далее.

PTV: Коммунальщики не особенно любят уличное искусство: граффити постоянно скрываются под серой краской. Как часто вы сталкиваетесь с потерей своих пиксельных персонажей?

Коммунальщики не любят и мои работы, как любой стрит-арт, и чаще всего ликвидируют самым уродливым способом – закрашивают поверх краской, это правда. Сколько вижу, столько удивляюсь: это же очень некрасиво, гораздо хуже чем безобидная мозаика.

Меня это давно не расстраивает. Если замечаю, просто беру ацетон, и – вуаля – мозаика снова блестит. А когда отдирают, вот тогда расстраиваюсь немного, но напоминаю себе, что в этом соль стрит-арта – он эфемерен, и ценность его в том моменте, когда он появился на стене. Но если есть возможность восстановить – никогда не упущу, например, чувака на фотографии ниже я оттирала раза три.

В целом, по статистике, работа может висеть несколько месяцев, но иногда и всего несколько дней, если это какое-то "парадное" место. Пару раз я исправляла урбанистические недоработки – например, на доме приятеля не было номера и курьеры не могли найти его. Сделала ему табличку с номером – висит уже несколько лет.

PTV: Из чего сделаны пиксели? Как идет сам процесс работы и насколько долговечен материал, из которого вы делаете мозаику?

Работы делаю из мозаичной плитки, которую используют при отделке ванных комнат, из неё получаются отличные пиксели – неубиваемые, яркие и блестящие. Покупаю плитку в обычных строительных магазинах.

Мозаичный стрит-арт – это вид искусства, в котором 90% процесса происходит дома. После покупки плитку нужно снять с сетки, к которой она приклеена, и рассортировать по цветам. После этого можно творить – составлять мозаики. Готовые композиции снова клею на ту же сетку, нахожу хорошее место и креплю к стене обычным строительным клеем типа "жидкие гвозди". Ничего сложного – раз-два и ты стрит-артер.

PTV: Стрит-артеры, создавая очередную работу, видят целью реакцию на какую-либо общественную проблему, украшение города или же просто развлечение. Зачем вы делаете свои работы?

Я воспринимаю свои арт-объекты как маленькие пасхалки для внимательного зрителя, основная цель работ – сделать улицы повеселее и позатейнее, и чтобы каждый житель понимал, что у него есть возможность делать лицо города и влиять на него. У всех нас.

Когда были пожары в Австралии, я сделала тематическую работу с коалой, но обычно не концентрируюсь на освещении какой-то повестки, не вкладываю в свои работы социальную нагрузку. Просто стараюсь сделать местность, где живу, приятнее и интереснее. Но в марте планируется выставка стрит-арт художников "Мост бунтарей", в которой я собираюсь принять участие. Она посвящена остро-социальным вопросам, и у меня появилась возможность высказаться на одну из волнующих меня серьёзных тем и выйти за рамки своего обычного формата.



PTV: Чем вас привлекают улицы в качестве полотна? Как вы вообще пришли к уличному искусству?

Как я уже говорила, мне нравится элемент неожиданности и сюрприза, на улице много случайных зрителей, которых может позабавить работа. Однажды произошёл интересный случай: я сделала пиксельного чувачка на доме, а потом компания, которая занимается починкой телефонов и располагается в этом доме, сделала его своим логотипом. Подарила им копию мозаики для их офиса.

Ещё иногда инсталляция – это способ симпатично пристроить вышедшие из строя или ненужные вещи. Бывает, я делаю инсталляции, не связанные с пиксель-артом, например, мозаичное яблоко из витражного стекла у "Фруктовой лавки", инсталляцию из ракушек на магазине морепродуктов.



PTV: Многие стрит-артеры, стараясь не перекладывать внимание со своих работ на себя, остаются анонимными. Не секрет, кто вы в повседневной жизни и чем занимаетесь, пока не клеите на стены пиксели?

Я работаю в IT-компании, которая занимается разработкой крупных проектов на аутсорсе, мы делаем веб-сервисы и приложения, в основном для зарубежных клиентов. Мне кажется, во многом из-за того, что моя работа относится к области "нематериальной" (диджитал ведь особо не потрогаешь), хобби у меня как раз "вещественное" – я ощущаю нехватку создания чего-то своими собственными руками и вот занимаюсь этим вне работы. Кстати, иногда я делаю мозаики и в офисе.

PTV: В обществе петербургских стрит-артеров вы, судя по всему, не так давно. Насколько планируете "разгуляться" в городе и запомниться работами?

На самом деле я начала делать пиксельных чувачков на улицах Петербурга с 2012-го года, но моя деятельность "неравномерная" – были годы, когда я не делала ничего, а в периоды мании могу через день делать новые мозаики. Аккаунт в инстаграме я завела только летом 2019-го года, поэтому "цифровой след" начала оставлять только недавно – это да. Мне кажется, важно помнить, что это хобби и не заставлять себя "быть эффективным", поэтому планирую продолжать делать их по настроению.

PTV: Кто из уличных художников привлекает вас своими работами, за чьим творчеством следите?

Я не фанат граффити, больше меня радуют инсталляции, особенно остроумные и вписанные в ландшафт и контекст. Особенно хочу отметить своего коллегу Net Streetart, который тоже делает пиксельные мозаики из плитки, восхищаюсь его идеями, а ещё мы часто советуемся и делимся "производственными лайфхаками". Также слежу за ещё одним стрит-артером, работающим в технике пиксель-арт, у него есть очень остроумные инсталляции. Особенно нравится лего-фонарь, который по-настоящему светит (в него встроена маленькая лампочка) и трибьют на "Черный квадрат" Малевича размером в один пиксель.

Ещё мне нравятся милые персонажи стрит-артера vandalizy: люблю такую технику и всегда радуюсь, когда натыкаюсь на подобное. Из остросоциальных стрит-артеров подписана на Loketski и Lonesome_Grass, слежу за их инсталляциями.

PTV: В городе могут легализовать граффити и прочие элементы уличного искусства, но для этого нужно согласовать эскиз работы с властями. Что думаете об этой инициативе?

Честно говоря, узнала об этом от вас. Думаю, что если эта процедура не будет такой "болезненной" в бюрократическом смысле, как большинство взаимодействий с госструктурами, а будет удобной и не очень долгой, то неплохая инициатива, я бы, возможно, воспользовалась.

Также мы беседовали с лидером арт-группы "Явь". Почитайте наш разговор о законах, вандализме и обратной связи.

Фото: pixelidilliarkke / Instagram; личный архив художника, предоставленный Piter.TV