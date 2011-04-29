Устройство выйдет на рынок в 2024 году.

Компания Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro на своей ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference.

Устройство представляет собой новый тип компьютера, который "смешивает реальный мир с цифровым". Внешне оно похоже на массивную маску для подводного плавания. В его состав входят высокопроизводительный компьютер, дисплеи, камеры и сенсоры.

Для Vision Pro разработан трехмерный интерфейс. Им можно управлять с помощью глаз, голоса и рук. Гарнитуру можно синхронизировать с любой другой техникой Apple.

Стоимость устройства начинается от 3500 долларов. Оно выйдет на рынок в 2024 году.

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Видео: YouTube / Apple