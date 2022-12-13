Эксперт рассказал, как распознать гаджеты с вирусами

Наиболее частой причиной заражения аппаратов на производстве является использование личных флешек, на которую попали вирусные файлы с компьютеров сотрудников.

Многие гаджеты могут быть заражены вирусами уже на момент их производства. Об этом телеканалу "360" рассказал руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин. Эксперт отметил, что повреждённое устройство можно выявить по определённым признакам.

В частности, аппарат с вирусом обычно отличается замедленной работой и быстрым сокращением объёма свободной памяти. По словам специалиста, наиболее частой причиной заражения аппаратов на производстве является использование личных флешек, на которую попали вирусные файлы с компьютеров сотрудников.

Второй способ относится к ненамеренным − это открытие вложений из фишинговых писем, что тоже относится к классическим атакам злоумышленников. Ну и третий вариант − это классические хакерские атаки, так как обычно на большинстве предприятий при производстве таких устройств внутренние службы не уделяют внимания самым базовым механизмам защиты. Евгений Баклушин, руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ

Баклушин настоятельно порекомендовал пользователям гаджетов устанавливать антивирусы.

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