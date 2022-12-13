  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт рассказал, как распознать гаджеты с вирусами
Сегодня, 13:52
188
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Эксперт рассказал, как распознать гаджеты с вирусами

0 0

Наиболее частой причиной заражения аппаратов на производстве является использование личных флешек, на которую попали вирусные файлы с компьютеров сотрудников.

Многие гаджеты могут быть заражены вирусами уже на момент их производства.  Об этом телеканалу "360" рассказал руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ Евгений Баклушин. Эксперт отметил, что повреждённое устройство можно выявить по определённым признакам.

В частности, аппарат с вирусом обычно отличается замедленной работой и быстрым сокращением объёма свободной памяти. По словам специалиста, наиболее частой причиной заражения аппаратов на производстве является использование личных флешек, на которую попали вирусные файлы с компьютеров сотрудников.

Второй способ относится к ненамеренным − это открытие вложений из фишинговых писем, что тоже относится к классическим атакам злоумышленников. Ну и третий вариант −  это классические хакерские атаки, так как обычно на большинстве предприятий при производстве таких устройств внутренние службы не уделяют внимания самым базовым механизмам защиты.

Евгений Баклушин, руководитель направления аудитов и соответствия требованиям ИБ компании УЦСБ

Баклушин настоятельно порекомендовал пользователям гаджетов устанавливать антивирусы.

Ранее эксперт рассказал, можно ли малышам пить витамин D.

Фото: Pxhere

Теги: гаджеты, новости рф
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии