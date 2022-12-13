Эксперт рассказал, можно ли малышам пить витамин D

Медик отметил, что при передозировке витамина D надо принимать сорбенты в течение двух дней и соблюдать диету, исключающую продукты с витамином D.

В Петербурге маленький ребенок отравился витамином D. Младенец съел слишком много таблеток, пока мама была занята другим делом. Врач общей практики Роман Васильев рассказал "Невским Новостям", нужно ли принимать этот витамин грудным маленьким детям.

По словам специалиста, в этом возрасте малыши получают данное вещество из молока, поэтому отдельно давать пилюли не нужно. Однако существуют отдельные случаи, когда прием витаминов действительно может улучшить состояние здоровья ребенка. Витамины назначают, если у пациента выявлен дефицит, который подтверждает анализ.

Медик отметил, что при передозировке витамина D надо принимать сорбенты в течение двух дней и соблюдать диету, исключающую продукты с витамином D. Передозировка может спровоцировать развитие гепатита или цитолиза.

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