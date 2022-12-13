  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Приозерске опрокинулась лодка с рыбаками
Сегодня, 16:21
158
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Приозерске опрокинулась лодка с рыбаками

0 0

На суше пострадавших встретили сотрудники скорой помощи.

В Ленобласти сегодня утром, 28 мая, опрокинулась лодка. Двое мужчин, которые находились на судне могли утонуть. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службе региона.

Инцидент произошел в Приозерске. На помощь пострадавшим пришли работники грузового судна. Они достали рыбаков из воды и доставили на берег. 

На суше пострадавших встретили сотрудники скорой помощи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Piter.tv: в Гатчинском районе заметили неизвестный дрон.

Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: ленобласть, перевернулась лодка, приозерск, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии