В Приозерске опрокинулась лодка с рыбаками

На суше пострадавших встретили сотрудники скорой помощи.

В Ленобласти сегодня утром, 28 мая, опрокинулась лодка. Двое мужчин, которые находились на судне могли утонуть. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службе региона.

Инцидент произошел в Приозерске. На помощь пострадавшим пришли работники грузового судна. Они достали рыбаков из воды и доставили на берег.

На суше пострадавших встретили сотрудники скорой помощи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО