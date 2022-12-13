В Гатчинском районе заметили неизвестный дрон

Устройство летало над ЛЭП в направлении поселка Виллози.

В Гатчинском районе Ленобласти заметили беспилотник. Он летал в Виллози около ЛЭП. Об этом сообщили "Невские Новости".

Подозрительный дрон увидели над СНТ "Азимут". Очевидцы обратились в полицию сегодня, 28 мая, около 13:10.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, еще пять беспилотников заметили накануне в Ломоносовском районе Ленобласти. Их обнаружили местные жители деревень Гостилицы и Дятлицы.

Стражи порядка провели проверку. Ничего опасного они не нашли.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти неделя начнется с кратковременных дождей.

Фото: Pxhere